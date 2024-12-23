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Юрочкин Григорий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Григорий Васильев
Пол
муж
Номер записи
392
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Юрочкина Василия Назарова [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 21об-22
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 56
01 | Юрочкин Василий Назаров: 30 / 34 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Агафья Павлова: - / 35 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Назарова [1]
03 | Юрочкин Иван Васильев: 11 / 15 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
04 | Юрочкин Григорий Васильев: 8 / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
05 | Юрочкина Матрена Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
06 | Юрочкина Матрена Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
07 | Юрочкина Анисья Егорова: - / 6 | крестьянка - падчерица Юрочкина Василия Назарова [1]
08 | Юрочкин Ефим Назаров: 25 / 29 | крестьянин - брат Юрочкина Василия Назарова [1]
09 | Юрочкина Прасковья Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Ефима Назарова [8]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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