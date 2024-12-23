Юрочкин Григорий Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкин Григорий Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 392
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Юрочкина Василия Назарова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 21об-22
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 56
01 | Юрочкин Василий Назаров: 30 / 34 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Агафья Павлова: - / 35 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Назарова [1]
03 | Юрочкин Иван Васильев: 11 / 15 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
04 | Юрочкин Григорий Васильев: 8 / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
05 | Юрочкина Матрена Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
06 | Юрочкина Матрена Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
07 | Юрочкина Анисья Егорова: - / 6 | крестьянка - падчерица Юрочкина Василия Назарова [1]
08 | Юрочкин Ефим Назаров: 25 / 29 | крестьянин - брат Юрочкина Василия Назарова [1]
09 | Юрочкина Прасковья Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Ефима Назарова [8]
- Дополнительная информация в записи
- Сын от первой жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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