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Юрочкин Василий Назаров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Василий Назаров
Пол
муж
Номер записи
389
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 21об-22
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 56
01 | Юрочкин Василий Назаров: 30 / 34 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Агафья Павлова: - / 35 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Назарова [1]
03 | Юрочкин Иван Васильев: 11 / 15 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
04 | Юрочкин Григорий Васильев: 8 / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
05 | Юрочкина Матрена Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
06 | Юрочкина Матрена Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
07 | Юрочкина Анисья Егорова: - / 6 | крестьянка - падчерица Юрочкина Василия Назарова [1]
08 | Юрочкин Ефим Назаров: 25 / 29 | крестьянин - брат Юрочкина Василия Назарова [1]
09 | Юрочкина Прасковья Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Ефима Назарова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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