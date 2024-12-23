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Елин Епифан Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Елин Епифан Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
385
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Елина Тимофея Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 21об-22
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 55
01 | Елин Федор Иванов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Елин Тимофей Иванов: 42 / 46 | крестьянин - брат Елина Федора Иванова [1]
03 | Елина Марина Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Елина Тимофея Иванова [2]
04 | Елина Екатерина Тимофеева: - / 15 | крестьянка - дочь Елина Тимофея Иванова [2]
05 | Елин Андрей Тимофеев: 20 / 24 | крестьянин - сын Елина Тимофея Иванова [2]
06 | Елина Екатерина Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Елина Андрея Тимофеева [5]
07 | Елина Екатерина Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [5]
08 | Елина Феодосия Андреева: - / 1 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [5]
09 | Елин Антон Андреев: - / 0,5 | крестьянин - сын Елина Андрея Тимофеева [5]
10 | Елин Епифан Тимофеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Елина Тимофея Иванова [2]
11 | Елина Анна Абрамова: - / 19 | крестьянка - жена Елина Епифана Иванова [10]
12 | Елина Аграфена Андреева: - / 19 | крестьянка - племянница Елина Тимофея Иванова [2]
13 | Елина Прасковья: - / 10 | крестьянка - племянница Елина Тимофея Иванова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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