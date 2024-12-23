Елин Тимофей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Елин Тимофей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 377
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- брат Елина Федора Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 42
- Возраст по текущей РС
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 21об-22
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 55
01 | Елин Федор Иванов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Елин Тимофей Иванов: 42 / 46 | крестьянин - брат Елина Федора Иванова [1]
03 | Елина Марина Никитина: - / 44 | крестьянка - жена Елина Тимофея Иванова [2]
04 | Елина Екатерина Тимофеева: - / 15 | крестьянка - дочь Елина Тимофея Иванова [2]
05 | Елин Андрей Тимофеев: 20 / 24 | крестьянин - сын Елина Тимофея Иванова [2]
06 | Елина Екатерина Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Елина Андрея Тимофеева [5]
07 | Елина Екатерина Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [5]
08 | Елина Феодосия Андреева: - / 1 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [5]
09 | Елин Антон Андреев: - / 0,5 | крестьянин - сын Елина Андрея Тимофеева [5]
10 | Елин Епифан Тимофеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Елина Тимофея Иванова [2]
11 | Елина Анна Абрамова: - / 19 | крестьянка - жена Елина Епифана Иванова [10]
12 | Елина Аграфена Андреева: - / 19 | крестьянка - племянница Елина Тимофея Иванова [2]
13 | Елина Прасковья: - / 10 | крестьянка - племянница Елина Тимофея Иванова [2]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. отчество Алексеев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.597об-598: двор №60).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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