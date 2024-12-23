Протасов Василий Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Протасов Василий Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 375
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Протасова Никиты Васильева [4]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 54
01 | Протасов Никита Петров: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Протасова Марфа Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Протасова Никиты Петрова [1]
03 | Протасова Анисья Никитина: - / 15 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Петрова [1]
04 | Протасов Никита Васильев: 28 / 32 | крестьянин - племянник Протасова Никиты Петрова [1]
05 | Протасова Татьяна Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Протасова Никиты Васильева [4]
06 | Протасова Матрена Никитина: - / 13 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
07 | Протасова Прасковья Никитина: - / 7 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
08 | Протасова Александра Никитина: - / 3 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
09 | Протасов Василий Никитин: - / 0,5 | крестьянин - сын Протасова Никиты Васильева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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