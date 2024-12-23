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Протасова Марфа Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасова Марфа Иванова
Пол
жен
Номер записи
368
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Протасова Никиты Петрова [1]
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 54
01 | Протасов Никита Петров: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Протасова Марфа Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Протасова Никиты Петрова [1]
03 | Протасова Анисья Никитина: - / 15 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Петрова [1]
04 | Протасов Никита Васильев: 28 / 32 | крестьянин - племянник Протасова Никиты Петрова [1]
05 | Протасова Татьяна Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Протасова Никиты Васильева [4]
06 | Протасова Матрена Никитина: - / 13 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
07 | Протасова Прасковья Никитина: - / 7 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
08 | Протасова Александра Никитина: - / 3 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
09 | Протасов Василий Никитин: - / 0,5 | крестьянин - сын Протасова Никиты Васильева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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