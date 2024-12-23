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Протасов Никита Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Никита Петров
Пол
муж
Номер записи
367
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48,5
Возраст по текущей РС
52,5
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 54
01 | Протасов Никита Петров: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Протасова Марфа Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Протасова Никиты Петрова [1]
03 | Протасова Анисья Никитина: - / 15 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Петрова [1]
04 | Протасов Никита Васильев: 28 / 32 | крестьянин - племянник Протасова Никиты Петрова [1]
05 | Протасова Татьяна Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Протасова Никиты Васильева [4]
06 | Протасова Матрена Никитина: - / 13 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
07 | Протасова Прасковья Никитина: - / 7 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
08 | Протасова Александра Никитина: - / 3 | крестьянка - дочь Протасова Никиты Васильева [4]
09 | Протасов Василий Никитин: - / 0,5 | крестьянин - сын Протасова Никиты Васильева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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