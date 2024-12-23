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Протасов Иван Тарасов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Иван Тарасов
Пол
муж
Номер записи
365
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Протасова Тараса Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 53
01 | Протасов Тарас Иванов: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Протасова Устиния Степанова: - / 53 | крестьянка - жена Протасова Тараса Иванова [1]
03 | Протасов Иван Тарасов: 12 / 16 | крестьянин - сын Протасова Тараса Иванова [1]
04 | Протасова Арина Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Протасова Ивана Тарасова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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