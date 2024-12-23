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Аникина Устиния Зиновьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Аникина Устиния Зиновьева
Пол
жен
Номер записи
360
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Аникина Зиновия Иванова [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 52
01 | Аникин Зиновий Иванов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Аникина Мария Степанова: - / 37 | крестьянка - жена Аникина Зиновия Иванова [1]
03 | Аникин Клементий Зиновьев: 2 / 6 | крестьянин - сын Аникина Зиновия Иванова [1]
04 | Аникин Харитон Зиновьев: - / 1,5 | крестьянин - сын Аникина Зиновия Иванова [1]
05 | Аникина Устиния Зиновьева: - / 14 | крестьянка - дочь Аникина Зиновия Иванова [1]
06 | Аникина Матрена Зиновьева: - / 7 | крестьянка - дочь Аникина Зиновия Иванова [1]
07 | Аникина Акулина Михайлова: - / 27 | крестьянка - сноха Аникина Зиновия Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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