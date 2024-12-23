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Аникин Зиновий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Аникин Зиновий Иванов
Пол
муж
Номер записи
356
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 52
01 | Аникин Зиновий Иванов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Аникина Мария Степанова: - / 37 | крестьянка - жена Аникина Зиновия Иванова [1]
03 | Аникин Клементий Зиновьев: 2 / 6 | крестьянин - сын Аникина Зиновия Иванова [1]
04 | Аникин Харитон Зиновьев: - / 1,5 | крестьянин - сын Аникина Зиновия Иванова [1]
05 | Аникина Устиния Зиновьева: - / 14 | крестьянка - дочь Аникина Зиновия Иванова [1]
06 | Аникина Матрена Зиновьева: - / 7 | крестьянка - дочь Аникина Зиновия Иванова [1]
07 | Аникина Акулина Михайлова: - / 27 | крестьянка - сноха Аникина Зиновия Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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