Демидов Харитон Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Демидов Харитон Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 353
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Демидова Андрея Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 51
01 | Демидов Андрей Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Демидова Евфросиния Антонова: - / 44 | крестьянка - жена Демидова Андрея Иванова [1]
03 | Демидова Пелагея Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Демидова Андрея Иванова [1]
04 | Демидов Михей Андреев: 20 / - | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
05 | Демидов Харитон Андреев: 18 / 22 | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
06 | Демидова Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Демидова Харитона Андреева [5]
07 | Демидова Татьяна Харитонова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Демидова Харитона Андреева [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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