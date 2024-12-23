Демидов Михей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Михей Андреев

Демидов Михей Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Демидов Михей Андреев
Пол
муж
Номер записи
352
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Демидова Андрея Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1791
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 51
01 | Демидов Андрей Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Демидова Евфросиния Антонова: - / 44 | крестьянка - жена Демидова Андрея Иванова [1]
03 | Демидова Пелагея Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Демидова Андрея Иванова [1]
04 | Демидов Михей Андреев: 20 / - | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
05 | Демидов Харитон Андреев: 18 / 22 | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
06 | Демидова Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Демидова Харитона Андреева [5]
07 | Демидова Татьяна Харитонова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Демидова Харитона Андреева [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.