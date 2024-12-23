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Демидова Пелагея Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Демидова Пелагея Андреева
Пол
жен
Номер записи
351
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Демидова Андрея Иванова [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 20об-21
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 51
01 | Демидов Андрей Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Демидова Евфросиния Антонова: - / 44 | крестьянка - жена Демидова Андрея Иванова [1]
03 | Демидова Пелагея Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Демидова Андрея Иванова [1]
04 | Демидов Михей Андреев: 20 / - | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
05 | Демидов Харитон Андреев: 18 / 22 | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
06 | Демидова Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Демидова Харитона Андреева [5]
07 | Демидова Татьяна Харитонова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Демидова Харитона Андреева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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