Онанин Николай Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Онанин Николай Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 340
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Онанина Степана Алексеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 50
01 | Онанин Степан Алексеев: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Онанин Николай Степанов: 41 / 45 | крестьянин - сын Онанина Степана Алексеева [1]
03 | Онанин Василий Николаев: 26 / 30 | крестьянин - сын Онанина Николая Степанова [2]
04 | Онанина Ульяна Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Онанина Василия Николаева [3]
05 | Онанина Анна Васильева: - / 10 | крестьянка - дочь Онанина Василия Николаева [3]
06 | Онанина Наталья Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Онанина Василия Николаева [3]
07 | Онанина Варвара Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Онанина Василия Николаева [3]
08 | Онанин Трофим Васильев: 6 / 10 | крестьянин - сын Онанина Василия Николаева [3]
09 | Онанин Тимофей Васильев: 2 / 6 | крестьянин - сын Онанина Василия Николаева [3]
10 | Онанин Евдоким Васильев: - / 0,5 | крестьянин - сын Онанина Василия Николаева [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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