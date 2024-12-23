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Онанин Степан Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Онанин Степан Алексеев
Пол
муж
Номер записи
339
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
67
Возраст по текущей РС
71
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 50
01 | Онанин Степан Алексеев: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Онанин Николай Степанов: 41 / 45 | крестьянин - сын Онанина Степана Алексеева [1]
03 | Онанин Василий Николаев: 26 / 30 | крестьянин - сын Онанина Николая Степанова [2]
04 | Онанина Ульяна Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Онанина Василия Николаева [3]
05 | Онанина Анна Васильева: - / 10 | крестьянка - дочь Онанина Василия Николаева [3]
06 | Онанина Наталья Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Онанина Василия Николаева [3]
07 | Онанина Варвара Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Онанина Василия Николаева [3]
08 | Онанин Трофим Васильев: 6 / 10 | крестьянин - сын Онанина Василия Николаева [3]
09 | Онанин Тимофей Васильев: 2 / 6 | крестьянин - сын Онанина Василия Николаева [3]
10 | Онанин Евдоким Васильев: - / 0,5 | крестьянин - сын Онанина Василия Николаева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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