Юрочкина Мария Аввакумова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкина Мария Аввакумова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 337
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 49
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Аввакум Федоров: 32 / 36 | крестьянин - зять Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Арина Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Юрочкина Аввакума Федорова [2]
04 | Юрочкина Арина Аввакумова: - / 3 | крестьянка - дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
05 | Юрочкина Мария Аввакумова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
06 | Юрочкин Иван Федоров: 20 / - | крестьянин - брат Юрочкина Аввакума Федорова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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