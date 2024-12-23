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Юрочкина Арина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкина Арина Васильева
Пол
жен
Номер записи
335
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Юрочкина Аввакума Федорова [2]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 49
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Аввакум Федоров: 32 / 36 | крестьянин - зять Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Арина Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Юрочкина Аввакума Федорова [2]
04 | Юрочкина Арина Аввакумова: - / 3 | крестьянка - дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
05 | Юрочкина Мария Аввакумова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
06 | Юрочкин Иван Федоров: 20 / - | крестьянин - брат Юрочкина Аввакума Федорова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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