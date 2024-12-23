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Юрочкин Аввакум Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Аввакум Федоров
Пол
муж
Номер записи
334
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
зять Юрочкина Василия Дмитриева [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 49
01 | Юрочкин Василий Дмитриев: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Аввакум Федоров: 32 / 36 | крестьянин - зять Юрочкина Василия Дмитриева [1]
03 | Юрочкина Арина Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Юрочкина Аввакума Федорова [2]
04 | Юрочкина Арина Аввакумова: - / 3 | крестьянка - дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
05 | Юрочкина Мария Аввакумова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Аввакума Федорова [2]
06 | Юрочкин Иван Федоров: 20 / - | крестьянин - брат Юрочкина Аввакума Федорова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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