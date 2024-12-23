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Рогов Петр Леонтьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рогов Петр Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
331
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Рогова Леонтия Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 48
01 | Рогов Леонтий Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Рогова Иона Никитина: - / 57 | крестьянка - жена Рогова Леонтия Михайлова [1]
03 | Рогов Петр Леонтьев: 14 / - | крестьянин - сын Рогова Леонтия Михайлова [1]
04 | Рогов Василий Леонтьев: 6 / 10 | крестьянин - сын Рогова Леонтия Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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