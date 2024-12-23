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Рогов Леонтий Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рогов Леонтий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
329
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 19об-20
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 48
01 | Рогов Леонтий Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Рогова Иона Никитина: - / 57 | крестьянка - жена Рогова Леонтия Михайлова [1]
03 | Рогов Петр Леонтьев: 14 / - | крестьянин - сын Рогова Леонтия Михайлова [1]
04 | Рогов Василий Леонтьев: 6 / 10 | крестьянин - сын Рогова Леонтия Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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