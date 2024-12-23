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Неменков Степан Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Неменков Степан Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
327
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 18об-19
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 47
01 | Неменков Яков Петров: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Неменкова Пелагея Андреева: - / 64 | крестьянка - жена Неменкова Якова Петрова [1]
03 | Неменков Тимофей Иванов: 31 / 35 | крестьянин - зять Неменкова Якова Петрова [1]
04 | Неменкова Прасковья Яковлева: - / 34 | крестьянка - жена Неменкова Тимофея Иванова [3]
05 | Неменков Иван Тимофеев: 10 / 14 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
06 | Неменкова Варвара Степанова: - / 22 | крестьянка - жена Неменкова Ивана Тимофеева [5]
07 | Неменков Степан Тимофеев: 6 / 10 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
08 | Неменков Ефим Тимофеев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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