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Неменков Тимофей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Неменков Тимофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
323
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Неменкова Якова Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 18об-19
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 47
01 | Неменков Яков Петров: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Неменкова Пелагея Андреева: - / 64 | крестьянка - жена Неменкова Якова Петрова [1]
03 | Неменков Тимофей Иванов: 31 / 35 | крестьянин - зять Неменкова Якова Петрова [1]
04 | Неменкова Прасковья Яковлева: - / 34 | крестьянка - жена Неменкова Тимофея Иванова [3]
05 | Неменков Иван Тимофеев: 10 / 14 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
06 | Неменкова Варвара Степанова: - / 22 | крестьянка - жена Неменкова Ивана Тимофеева [5]
07 | Неменков Степан Тимофеев: 6 / 10 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
08 | Неменков Ефим Тимофеев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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