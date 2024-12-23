Неменкова Пелагея Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Неменкова Пелагея Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 322
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Неменкова Якова Петрова [1]
- Возраст по текущей РС
- 64
- Год рождения вычисленный
- 1752
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 18об-19
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 47
01 | Неменков Яков Петров: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Неменкова Пелагея Андреева: - / 64 | крестьянка - жена Неменкова Якова Петрова [1]
03 | Неменков Тимофей Иванов: 31 / 35 | крестьянин - зять Неменкова Якова Петрова [1]
04 | Неменкова Прасковья Яковлева: - / 34 | крестьянка - жена Неменкова Тимофея Иванова [3]
05 | Неменков Иван Тимофеев: 10 / 14 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
06 | Неменкова Варвара Степанова: - / 22 | крестьянка - жена Неменкова Ивана Тимофеева [5]
07 | Неменков Степан Тимофеев: 6 / 10 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
08 | Неменков Ефим Тимофеев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Неменкова Тимофея Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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