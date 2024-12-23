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Фомочкин Петр Никифоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Петр Никифоров
Пол
муж
Номер записи
314
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Фомочкина Никифора Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 18об-19
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 45
01 | Фомочкин Никифор Степанов: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Фекла Семенова: - / 44 | крестьянка - жена Фомочкина Никифора Степанова [1]
03 | Фомочкин Петр Никифоров: 21 / 25 | крестьянин - сын Фомочкина Никифора Степанова [1]
04 | Фомочкина Марина Федорова: - / 23 | крестьянка - жена Фомочкина Петра Никифорова [3]
05 | Фомочкина Мелания Петрова: - / 4 | крестьянка - дочь Фомочкина Петра Никифорова [3]
06 | Фомочкина Анна Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Фомочкина Петра Никифорова [3]
07 | Фомочкин Максим Никифоров: 3 / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Никифора Степанова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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