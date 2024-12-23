Космачев Егор Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Космачев Егор Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 311
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Космачева Василия Исаева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 44
01 | Космачев Василий Исаев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Космачева Евфросиния Степанова: - / 54 | крестьянка - жена Космачева Василия Исаева [1]
03 | Космачев Спиридон Васильев: 15 / 19 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
04 | Космачева Матрена Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Космачева Спиридона Васильева [3]
05 | Космачев Федор Васильев: 9 / 13 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
06 | Космачев Егор Васильев: 7 / 11 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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