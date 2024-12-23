Космачева Евфросиния Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосмачева Евфросиния Степанова

Космачева Евфросиния Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачева Евфросиния Степанова
Пол
жен
Номер записи
307
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Космачева Василия Исаева [1]
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 44
01 | Космачев Василий Исаев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Космачева Евфросиния Степанова: - / 54 | крестьянка - жена Космачева Василия Исаева [1]
03 | Космачев Спиридон Васильев: 15 / 19 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
04 | Космачева Матрена Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Космачева Спиридона Васильева [3]
05 | Космачев Федор Васильев: 9 / 13 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
06 | Космачев Егор Васильев: 7 / 11 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.