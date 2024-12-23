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Космачев Василий Исаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачев Василий Исаев
Пол
муж
Номер записи
306
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
61
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 44
01 | Космачев Василий Исаев: 61 / 65 | крестьянин - глава
02 | Космачева Евфросиния Степанова: - / 54 | крестьянка - жена Космачева Василия Исаева [1]
03 | Космачев Спиридон Васильев: 15 / 19 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
04 | Космачева Матрена Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Космачева Спиридона Васильева [3]
05 | Космачев Федор Васильев: 9 / 13 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
06 | Космачев Егор Васильев: 7 / 11 | крестьянин - сын Космачева Василия Исаева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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