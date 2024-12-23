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Козмачов Сергей Тихонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козмачов Сергей Тихонов
Пол
муж
Номер записи
301
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Козмачова Тихона Филиппова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 43
01 | Козмачов Тихон Филиппов: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Козмачова Наталья Степанова: - / 32 | крестьянка - жена Козмачова Тихона Филиппова [1]
03 | Козмачова Евфимия Тихонова: - / 12 | крестьянка - дочь Козмачова Тихона Филиппова [1]
04 | Козмачова Аксинья Тихонова: - / 7 | крестьянка - дочь Козмачова Тихона Филиппова [1]
05 | Козмачова Мавра Тихонова: - / 2 | крестьянка - дочь Козмачова Тихона Филиппова [1]
06 | Козмачов Сергей Тихонов: 10 / 14 | крестьянин - сын Козмачова Тихона Филиппова [1]
07 | Козмачова Прасковья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Козмачова Сергея Тихонова [6]
08 | Козмачов Илья Тихонов: 3 / 7 | крестьянин - сын Козмачова Тихона Филиппова [1]
09 | Козмачов Антон Степанов: 41 / 46 | крестьянин - дядя Козмачова Тихона Филиппова [1]
10 | Козмачова Арина Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Козмачова Антона Степанова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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