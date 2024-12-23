Козмачов Сергей Тихонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Козмачов Сергей Тихонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 301
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Козмачова Тихона Филиппова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 43
01 | Козмачов Тихон Филиппов: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Козмачова Наталья Степанова: - / 32 | крестьянка - жена Козмачова Тихона Филиппова [1]
03 | Козмачова Евфимия Тихонова: - / 12 | крестьянка - дочь Козмачова Тихона Филиппова [1]
04 | Козмачова Аксинья Тихонова: - / 7 | крестьянка - дочь Козмачова Тихона Филиппова [1]
05 | Козмачова Мавра Тихонова: - / 2 | крестьянка - дочь Козмачова Тихона Филиппова [1]
06 | Козмачов Сергей Тихонов: 10 / 14 | крестьянин - сын Козмачова Тихона Филиппова [1]
07 | Козмачова Прасковья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Козмачова Сергея Тихонова [6]
08 | Козмачов Илья Тихонов: 3 / 7 | крестьянин - сын Козмачова Тихона Филиппова [1]
09 | Козмачов Антон Степанов: 41 / 46 | крестьянин - дядя Козмачова Тихона Филиппова [1]
10 | Козмачова Арина Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Козмачова Антона Степанова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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