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Чубаркина Авдотья Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Чубаркина Авдотья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
295
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 42
01 | Чубаркин Яков Кузьмин: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Чубаркина Аксинья Иванова: - / 34 | крестьянка - жена Чубаркина Якова Кузьмина [1]
03 | Чубаркин Никифор Яковлев: 15 / - | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
04 | Чубаркин Григорий Яковлев: 12 / 16 | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
05 | Чубаркин Кузьма Яковлев: 10 / 14 | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
06 | Чубаркина Пелагея Яковлева: - / 19 | крестьянка - дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
07 | Чубаркина Авдотья Яковлева: - / 6 | крестьянка - дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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