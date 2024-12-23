Чубаркина Пелагея Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Чубаркина Пелагея Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 294
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 42
01 | Чубаркин Яков Кузьмин: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Чубаркина Аксинья Иванова: - / 34 | крестьянка - жена Чубаркина Якова Кузьмина [1]
03 | Чубаркин Никифор Яковлев: 15 / - | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
04 | Чубаркин Григорий Яковлев: 12 / 16 | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
05 | Чубаркин Кузьма Яковлев: 10 / 14 | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
06 | Чубаркина Пелагея Яковлева: - / 19 | крестьянка - дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
07 | Чубаркина Авдотья Яковлева: - / 6 | крестьянка - дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
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