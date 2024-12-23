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Чубаркин Григорий Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Чубаркин Григорий Яковлев
Пол
муж
Номер записи
292
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 17об-18
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 42
01 | Чубаркин Яков Кузьмин: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Чубаркина Аксинья Иванова: - / 34 | крестьянка - жена Чубаркина Якова Кузьмина [1]
03 | Чубаркин Никифор Яковлев: 15 / - | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
04 | Чубаркин Григорий Яковлев: 12 / 16 | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
05 | Чубаркин Кузьма Яковлев: 10 / 14 | крестьянин - сын Чубаркина Якова Кузьмина [1]
06 | Чубаркина Пелагея Яковлева: - / 19 | крестьянка - дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
07 | Чубаркина Авдотья Яковлева: - / 6 | крестьянка - дочь Чубаркина Якова Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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