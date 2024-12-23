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Давыдов Иван Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Давыдов Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
288
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
брат Давыдова Ивана Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
21
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1790
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 16об-17
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 41
01 | Давыдов Иван Андреев: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Давыдова Мелания Александрова: - / 65 | крестьянка - мать Давыдова Ивана Андреева [1]
03 | Давыдова Авдотья Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Давыдова Ивана Андреева [1]
04 | Давыдов Родион Иванов: 12 / 16 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
05 | Давыдов Осип Иванов: 10 / 14 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
06 | Давыдов Евдоким Андреев: 32 / 36 | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
07 | Давыдова Марфа Григорьева: - / 37 | крестьянка - жена Давыдова Евдокима Андреева [6]
08 | Давыдов Трифон Евдокимов: 4 / 8 | крестьянин - сын Давыдова Евдокима Андреева [6]
09 | Давыдов Иван Андреев: 21 / - | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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