Давыдов Трифон Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Трифон Евдокимов

Давыдов Трифон Евдокимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Давыдов Трифон Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
287
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Давыдова Евдокима Андреева [6]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 16об-17
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 41
01 | Давыдов Иван Андреев: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Давыдова Мелания Александрова: - / 65 | крестьянка - мать Давыдова Ивана Андреева [1]
03 | Давыдова Авдотья Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Давыдова Ивана Андреева [1]
04 | Давыдов Родион Иванов: 12 / 16 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
05 | Давыдов Осип Иванов: 10 / 14 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
06 | Давыдов Евдоким Андреев: 32 / 36 | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
07 | Давыдова Марфа Григорьева: - / 37 | крестьянка - жена Давыдова Евдокима Андреева [6]
08 | Давыдов Трифон Евдокимов: 4 / 8 | крестьянин - сын Давыдова Евдокима Андреева [6]
09 | Давыдов Иван Андреев: 21 / - | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.