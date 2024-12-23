Давыдова Мелания Александрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Давыдова Мелания Александрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 281
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Давыдова Ивана Андреева [1]
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 16об-17
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 41
01 | Давыдов Иван Андреев: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Давыдова Мелания Александрова: - / 65 | крестьянка - мать Давыдова Ивана Андреева [1]
03 | Давыдова Авдотья Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Давыдова Ивана Андреева [1]
04 | Давыдов Родион Иванов: 12 / 16 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
05 | Давыдов Осип Иванов: 10 / 14 | крестьянин - сын Давыдова Ивана Андреева [1]
06 | Давыдов Евдоким Андреев: 32 / 36 | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
07 | Давыдова Марфа Григорьева: - / 37 | крестьянка - жена Давыдова Евдокима Андреева [6]
08 | Давыдов Трифон Евдокимов: 4 / 8 | крестьянин - сын Давыдова Евдокима Андреева [6]
09 | Давыдов Иван Андреев: 21 / - | крестьянин - брат Давыдова Ивана Андреева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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