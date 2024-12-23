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Симаненков Трифон Никифоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симаненков Трифон Никифоров
Пол
муж
Номер записи
279
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Симаненкова Никифора Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 16об-17
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 40
01 | Симаненков Иван Андреев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Симаненкова Марфа Давыдова: - / 57 | крестьянка - жена Симаненкова Ивана Андреева [1]
03 | Симаненков Никифор Иванов: 28 / 32 | крестьянин - сын Симаненкова Ивана Андреева [1]
04 | Симаненкова Авдотья Алексеева: - / 34 | крестьянка - жена Симаненкова Никифора Иванова [3]
05 | Симаненкова Аксинья Никифорова: - / 14 | крестьянка - дочь Симаненкова Никифора Иванова [3]
06 | Симаненкова Неонила Никифорова: - / 5 | крестьянка - дочь Симаненкова Никифора Иванова [3]
07 | Симаненков Трифон Никифоров: 11 / 15 | крестьянин - сын Симаненкова Никифора Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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