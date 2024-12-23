Симаненков Трифон Никифоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Симаненков Трифон Никифоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 279
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Симаненкова Никифора Иванова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 16об-17
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 40
01 | Симаненков Иван Андреев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Симаненкова Марфа Давыдова: - / 57 | крестьянка - жена Симаненкова Ивана Андреева [1]
03 | Симаненков Никифор Иванов: 28 / 32 | крестьянин - сын Симаненкова Ивана Андреева [1]
04 | Симаненкова Авдотья Алексеева: - / 34 | крестьянка - жена Симаненкова Никифора Иванова [3]
05 | Симаненкова Аксинья Никифорова: - / 14 | крестьянка - дочь Симаненкова Никифора Иванова [3]
06 | Симаненкова Неонила Никифорова: - / 5 | крестьянка - дочь Симаненкова Никифора Иванова [3]
07 | Симаненков Трифон Никифоров: 11 / 15 | крестьянин - сын Симаненкова Никифора Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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