Симаненкова Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманенкова Авдотья Алексеева

Симаненкова Авдотья Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симаненкова Авдотья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
276
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Симаненкова Никифора Иванова [3]
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 16об-17
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 40
01 | Симаненков Иван Андреев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Симаненкова Марфа Давыдова: - / 57 | крестьянка - жена Симаненкова Ивана Андреева [1]
03 | Симаненков Никифор Иванов: 28 / 32 | крестьянин - сын Симаненкова Ивана Андреева [1]
04 | Симаненкова Авдотья Алексеева: - / 34 | крестьянка - жена Симаненкова Никифора Иванова [3]
05 | Симаненкова Аксинья Никифорова: - / 14 | крестьянка - дочь Симаненкова Никифора Иванова [3]
06 | Симаненкова Неонила Никифорова: - / 5 | крестьянка - дочь Симаненкова Никифора Иванова [3]
07 | Симаненков Трифон Никифоров: 11 / 15 | крестьянин - сын Симаненкова Никифора Иванова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.