Кладов Иван Осипов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кладов Иван Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 271
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- племянник Кладова Семена Алексеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Год смерти
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 15об-16
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 39
01 | Кладов Семен Алексеев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Кладова Татьяна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Кладова Семена Алексеева [1]
03 | Кладов Митрофан Семенов: - / 2 | крестьянин - сын Кладова Семена Алексеева [1]
04 | Кладова Пелагея Семенова: - / 13 | крестьянка - дочь Кладова Семена Алексеева [1]
05 | Кладов Иван Осипов: 15 / - | крестьянин - племянник Кладова Семена Алексеева [1]
06 | Кладова Анна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Кладова Ивана Осипова [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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