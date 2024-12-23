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Кладов Митрофан Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кладов Митрофан Семенов
Пол
муж
Номер записи
269
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кладова Семена Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 15об-16
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 39
01 | Кладов Семен Алексеев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Кладова Татьяна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Кладова Семена Алексеева [1]
03 | Кладов Митрофан Семенов: - / 2 | крестьянин - сын Кладова Семена Алексеева [1]
04 | Кладова Пелагея Семенова: - / 13 | крестьянка - дочь Кладова Семена Алексеева [1]
05 | Кладов Иван Осипов: 15 / - | крестьянин - племянник Кладова Семена Алексеева [1]
06 | Кладова Анна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Кладова Ивана Осипова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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