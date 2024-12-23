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Кладов Семен Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кладов Семен Алексеев
Пол
муж
Номер записи
267
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1769
Год смерти
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 15об-16
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 39
01 | Кладов Семен Алексеев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Кладова Татьяна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Кладова Семена Алексеева [1]
03 | Кладов Митрофан Семенов: - / 2 | крестьянин - сын Кладова Семена Алексеева [1]
04 | Кладова Пелагея Семенова: - / 13 | крестьянка - дочь Кладова Семена Алексеева [1]
05 | Кладов Иван Осипов: 15 / - | крестьянин - племянник Кладова Семена Алексеева [1]
06 | Кладова Анна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Кладова Ивана Осипова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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