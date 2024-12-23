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Сулимов Константин Афанасьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимов Константин Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
265
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Сулимова Афанасия Данилова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 15об-16
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 38
01 | Сулимов Афанасий Данилов: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Сулимова Авдотья Васильева: - / 52 | крестьянка - жена Сулимова Афанасия Данилова [1]
03 | Сулимов Лаврентий Афанасьев: 26 / - | крестьянин - сын Сулимова Афанасия Данилова [1]
04 | Сулимова Прасковья Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Сулимова Лаврентия Афанасьева [3]
05 | Сулимова Софья Лаврентьева: - / 2 | крестьянка - дочь Сулимова Лаврентия Афанасьева [3]
06 | Сулимов Константин Афанасьев: 19 / 23 | крестьянин - сын Сулимова Афанасия Данилова [1]
07 | Сулимова Евфросиния Семенова: - / 23 | крестьянка - жена Сулимова Кондратия Афанасьева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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