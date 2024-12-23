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Сулимова Софья Лаврентьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимова Софья Лаврентьева
Пол
жен
Номер записи
264
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Сулимова Лаврентия Афанасьева [3]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 15об-16
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 38
01 | Сулимов Афанасий Данилов: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Сулимова Авдотья Васильева: - / 52 | крестьянка - жена Сулимова Афанасия Данилова [1]
03 | Сулимов Лаврентий Афанасьев: 26 / - | крестьянин - сын Сулимова Афанасия Данилова [1]
04 | Сулимова Прасковья Васильева: - / 32 | крестьянка - жена Сулимова Лаврентия Афанасьева [3]
05 | Сулимова Софья Лаврентьева: - / 2 | крестьянка - дочь Сулимова Лаврентия Афанасьева [3]
06 | Сулимов Константин Афанасьев: 19 / 23 | крестьянин - сын Сулимова Афанасия Данилова [1]
07 | Сулимова Евфросиния Семенова: - / 23 | крестьянка - жена Сулимова Кондратия Афанасьева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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