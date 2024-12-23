Бубнов Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Василий Михайлов

Бубнов Василий Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Василий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
256
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 15об-16
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 37
01 | Бубнов Василий Михайлов: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Авдотья Михайлова: - / 59 | крестьянка - мать Бубнова Василия Михайлова [1]
03 | Бубнова Федора Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Бубнова Василия Михайлова [1]
04 | Бубнова Матрена Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Бубнова Василия Михайлова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.