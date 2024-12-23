Сулимов Михаил Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Сулимов Михаил Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 255
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Сулимова Андрея Васильева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 14об-15
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 36
01 | Сулимов Василий Семенов: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Сулимов Андрей Васильев: 24 / 28 | крестьянин - сын Сулимова Василия Семенова [1]
03 | Сулимова Пелагея Артемьева: - / 26 | крестьянка - жена Сулимова Андрея Васильева [2]
04 | Сулимова Аксинья Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Сулимова Андрея Васильева [2]
05 | Сулимов Никита Андреев: 8 / 12 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
06 | Сулимов Петр Андреев: 4 / 8 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
07 | Сулимов Михаил Андреев: 1 / 5 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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