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Сулимова Пелагея Артемьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимова Пелагея Артемьева
Пол
жен
Номер записи
251
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Сулимова Андрея Васильева [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 14об-15
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 36
01 | Сулимов Василий Семенов: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Сулимов Андрей Васильев: 24 / 28 | крестьянин - сын Сулимова Василия Семенова [1]
03 | Сулимова Пелагея Артемьева: - / 26 | крестьянка - жена Сулимова Андрея Васильева [2]
04 | Сулимова Аксинья Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Сулимова Андрея Васильева [2]
05 | Сулимов Никита Андреев: 8 / 12 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
06 | Сулимов Петр Андреев: 4 / 8 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
07 | Сулимов Михаил Андреев: 1 / 5 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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