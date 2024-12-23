Сулимов Василий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулимов Василий Семенов

Сулимов Василий Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимов Василий Семенов
Пол
муж
Номер записи
249
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
56
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 14об-15
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 36
01 | Сулимов Василий Семенов: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Сулимов Андрей Васильев: 24 / 28 | крестьянин - сын Сулимова Василия Семенова [1]
03 | Сулимова Пелагея Артемьева: - / 26 | крестьянка - жена Сулимова Андрея Васильева [2]
04 | Сулимова Аксинья Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Сулимова Андрея Васильева [2]
05 | Сулимов Никита Андреев: 8 / 12 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
06 | Сулимов Петр Андреев: 4 / 8 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
07 | Сулимов Михаил Андреев: 1 / 5 | крестьянин - сын Сулимова Андрея Васильева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.