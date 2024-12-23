Сулимова Прасковья Герасимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Сулимова Прасковья Герасимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 241
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Сулимова Никифора Степанова [1]
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 14об-15
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 35
01 | Сулимов Никифор Степанов: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Сулимова Прасковья Герасимова: - / 39 | крестьянка - жена Сулимова Никифора Степанова [1]
03 | Сулимова Агафья Никифорова: - / 17 | крестьянка - дочь Сулимова Никифора Степанова [1]
04 | Сулимов Дементий Никифоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
05 | Сулимова Варвара Яковлева: - / 20 | крестьянка - жена Сулимова Дементия Никифорова [4]
06 | Сулимов Антон Никифоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
07 | Сулимов Трофим Никифоров: 2 / 6 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
08 | Сулимов Потап Никифоров: - / 2 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
09 | Сулимов Иван Степанов: 31 / - | крестьянин - брат Сулимова Никифора Степанова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.