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Сулимов Никифор Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сулимов Никифор Степанов
Пол
муж
Номер записи
240
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 14об-15
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 35
01 | Сулимов Никифор Степанов: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Сулимова Прасковья Герасимова: - / 39 | крестьянка - жена Сулимова Никифора Степанова [1]
03 | Сулимова Агафья Никифорова: - / 17 | крестьянка - дочь Сулимова Никифора Степанова [1]
04 | Сулимов Дементий Никифоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
05 | Сулимова Варвара Яковлева: - / 20 | крестьянка - жена Сулимова Дементия Никифорова [4]
06 | Сулимов Антон Никифоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
07 | Сулимов Трофим Никифоров: 2 / 6 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
08 | Сулимов Потап Никифоров: - / 2 | крестьянин - сын Сулимова Никифора Степанова [1]
09 | Сулимов Иван Степанов: 31 / - | крестьянин - брат Сулимова Никифора Степанова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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