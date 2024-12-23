Кошечкин Егор Петров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кошечкин Егор Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 238
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Кошечкина Петра Данилова [7]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 13об-14
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 34
01 | Кошечкин Петр Семенов: 51 / 55 | крестьянин - глава
02 | Кошечкина Федора Кириллова: - / 62 | крестьянка - жена Кошечкина Петра Семенова [1]
03 | Кошечкин Петр Петров: 26 / 30 | крестьянин - сын Кошечкина Петра Семенова [1]
04 | Кошечкина Марфа Архипова: - / 28 | крестьянка - жена Кошечкина Петра Петрова [3]
05 | Кошечкина Анна Петрова: - / 6 | крестьянка - дочь Кошечкина Петра Петрова [3]
06 | Кошечкина Мария Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Кошечкина Петра Петрова [3]
07 | Кошечкин Петр Данилов: 35 / 39 | крестьянин - пасынок Кошечкина Петра Семенова [1]
08 | Кошечкина Мария Семенова: - / 37 | крестьянка - жена Кошечкина Петра Данилова [7]
09 | Кошечкина Мария Петрова: - / 8 | крестьянка - дочь Кошечкина Петра Данилова [7]
10 | Кошечкин Егор Петров: 0 / 4 | крестьянин - сын Кошечкина Петра Данилова [7]
11 | Кошечкин Никифор Петров: - / 1 | крестьянин - сын Кошечкина Петра Данилова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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