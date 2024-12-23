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Кошечкин Петр Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кошечкин Петр Данилов
Пол
муж
Номер записи
235
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
пасынок Кошечкина Петра Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 13об-14
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 34
01 | Кошечкин Петр Семенов: 51 / 55 | крестьянин - глава
02 | Кошечкина Федора Кириллова: - / 62 | крестьянка - жена Кошечкина Петра Семенова [1]
03 | Кошечкин Петр Петров: 26 / 30 | крестьянин - сын Кошечкина Петра Семенова [1]
04 | Кошечкина Марфа Архипова: - / 28 | крестьянка - жена Кошечкина Петра Петрова [3]
05 | Кошечкина Анна Петрова: - / 6 | крестьянка - дочь Кошечкина Петра Петрова [3]
06 | Кошечкина Мария Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Кошечкина Петра Петрова [3]
07 | Кошечкин Петр Данилов: 35 / 39 | крестьянин - пасынок Кошечкина Петра Семенова [1]
08 | Кошечкина Мария Семенова: - / 37 | крестьянка - жена Кошечкина Петра Данилова [7]
09 | Кошечкина Мария Петрова: - / 8 | крестьянка - дочь Кошечкина Петра Данилова [7]
10 | Кошечкин Егор Петров: 0 / 4 | крестьянин - сын Кошечкина Петра Данилова [7]
11 | Кошечкин Никифор Петров: - / 1 | крестьянин - сын Кошечкина Петра Данилова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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