Железнякова Прасковья Павлова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железнякова Прасковья Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 223
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Железнякова Павла Ильина [4]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 12об-13
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 32
01 | Железняков Сергей Ильин: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Феодосия Сергеева: - / 9 | крестьянка - дочь Железнякова Сергея Ильина [1]
03 | Железняков Арефий Сергеев: 2 / 6 | крестьянин - сын Железнякова Сергея Ильина [1]
04 | Железняков Павел Ильин: 24 / 28 | крестьянин - брат Железнякова Сергея Ильина [1]
05 | Железнякова Прасковья Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Железнякова Павла Ильина [4]
06 | Железнякова Марфа Павлова: - / 10 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
07 | Железнякова Федора Павлова: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
08 | Железнякова Прасковья Павлова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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